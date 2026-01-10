Bllokohen disa rrugë nga vërshimet në Suharekë, Muharremaj apelon qytetarët për kujdes
Me reshjet që kanë nisur që mbrëmjen e së premtes, kanë nisur sërish vërshime në disa zona.
Në Suharekë është bërë thirrje për kujdes në disa rrugë që janë vërshuar.
Kryetari i Komunës, Bali Muharremaj, ka treguar se cilat rrugë janë bllokuar.
“Rruga që kalon nga fshati Tërrnje në drejtim të Nëpëbishtit është e bllokuar”, ka thënë ai përmes një videoje në Facebook.