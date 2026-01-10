Bllokohen disa rrugë nga vërshimet në Suharekë, Muharremaj apelon qytetarët për kujdes

Me reshjet që kanë nisur që mbrëmjen e së premtes, kanë nisur sërish vërshime në disa zona. Në Suharekë është bërë thirrje për kujdes në disa rrugë që janë vërshuar. Kryetari i Komunës, Bali Muharremaj, ka treguar se cilat rrugë janë bllokuar. “Rruga që kalon nga fshati Tërrnje në drejtim të Nëpëbishtit është e bllokuar”,…

Lajme

10/01/2026 12:05

Me reshjet që kanë nisur që mbrëmjen e së premtes, kanë nisur sërish vërshime në disa zona.

Në Suharekë është bërë thirrje për kujdes në disa rrugë që janë vërshuar.

Kryetari i Komunës, Bali Muharremaj, ka treguar se cilat rrugë janë bllokuar.

“Rruga që kalon nga fshati Tërrnje në drejtim të Nëpëbishtit është e bllokuar”, ka thënë ai përmes një videoje në Facebook.

Artikuj të ngjashëm

January 10, 2026

Situatë alarmante në rrugë: vërshime dhe rrëshqitje dheu në disa zona

Lajme të fundit

Situatë alarmante në rrugë: vërshime dhe rrëshqitje dheu në disa zona

Vetura bie në ujë në Kojskë të Lipjanit

Rruga e bllokuar nga rrethi i Marigonës deri...

Tri raste të dhunës në familje në rajonin e Prishtinës, policia jep detaje