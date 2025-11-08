Bllokohen 25 ton misër nga Serbia në Shkodër
Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Shkodër bllokoi një kamion në doganën e Hanit të Hotit, që transportonte 25 ton misër nga Serbia.
Shkak është bërë prania e platoxin B1 në sasinë e misrit, e cila ka dalë mbi normat e lejuara për Shqipërinë.
Kjo normë sipas burimeve për vendet e BE është e lejueshme, por në Shqipëri jo për shkak se ka norma të tjera, raporton tch.
Destinacioni final ishte qyteti i Elbasanit ndërsa bëhet fjalë për misër blegtoral refuzho. Ndërkohë bëhet me dije se AKU Shkodër ka bllokuar edhe një fermë qumështi në Trush të Shkodër për shkak të disa parregullsive të gjetura.