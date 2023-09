“Bllokimin e të gjitha institucioneve” – Florin Krasniqi tregon metodat që do ti përdorte për ta rrëzuar Kurtin nga pushteti

Këtë javë në emisionin n’Mejdan me gazetarin Shkumbin Kajtazi ishte i ftuar ish deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Florin Krasniqi.

Ai ishte deputet gjatë viteve 2011-2014 nga partia që atë botë ishte në opozitë dhe udhëhiqej nga kryeministri aktual Albin Kurti, shkruan lajmi.net.

Ish-deputeti i VV’së tha se nuk do të kursente asgjë nga vetja në mënyrë që ta shkarkonte kryeministrin Albin Kurti nga posti i.

“Po të isha deputet, do isha i gatshëm të përdorë metoda jo shumë konvencionale, për shkarkimin e Kurtit”, tha Krasniqi.

Ai tutje spjegon se çka nënkupton me përdorimin e metodave jo të zakonshme, vetëm e vetëm për ta larguar Kurtin nga pushteti.

“Bllokimin e të gjitha institucioneve, përfshi Parlamentin Qeverinë, fizikisht mi blloku”, u shpreh ai.

Por ai përjashton përdorimin e dhunës në opozitbërje ndaj Kurtit.

“Jo me qenë të dhunshëm se si ka qenë Vetëvendosja, por në mënyrë paqësore me blloku shtetin që mos me mund me funksionu”, theksoi Krasniqi./Lajmi.net