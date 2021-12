Bllokimi total i komunikakcionit si pasojë e reduktimeve, reagon Përparim Rama

Rama ka thënë se menjëherë pas telasheve që janë shkaktuar në trafik ka biseduar urgjentisht me komandantin e Trafikut Rajonal, Milaim Fejzullahu, dhe policia ka vepruar menjëherë për ta lehtësuar qarkullimin.

“Sot, në mungesë të rrymës elektrike, patëm probleme me semaforët, çka e mbingarkoi trafikun. Në bisedë urgjente me Majorin Milaim Fejzullahu, Komandant i Trafikut Rajonal në Regjionin e Prishtinës, policia doli në veprim të menjëhershëm për ta lehtësuar qarkullimin. Ndër të tjera, folëm për hapat që duhet të ndërrmarrim në bashkëpunim me Policinë në mënyrë që ta lehtësojmë qarkullimin në kryeqytet gjatë kësaj periudhe të reduktimit të energjisë elektrike”, ka shkruar ai në Facebook.