Bllokimi i trafikut në rrugën Prishtinë-Fushë-Kosovë, Rama del me një zgjidhje

Komuna e Prishtinës ka filluar të mendojë seriozisht për zgjidhjen e problemit me trafik.

Kjo pasi që tashmë kanë nisur punimet për një qasje në një rrugë të re që pritet të ndikojë në shkarkim të trafikut.

Kjo është bërë e ditur përmes një postimi nga kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama.

Postimi i plotë:

Qasje e re në rrugë, lehtësim trafiku.

Të dashur qytetarë,

Pas pastrimit të deponisë ilegale te Dukagjini Center do të trajtojmë një rrugë anësore e cila do të lidhet direkt me rrugën në drejtim të Fushë Kosovës nëpërmjet nënkalimit në rrethrrotullimin e Lakrishtes.

Nëpërmjet kyçjes afër objektit të Dukagjini Center do të mundësohet qasja e automjeteve me qëllim të shkarkimit të segmentit më të ngarkuar rrugor “Tirana” dhe “Bill Klinton”./Lajmi.net/