Bllokimi i “Muharrem Fejza” ndryshon qarkullimin e Linjës nr. 3
Trafiku Urban në Prishtinë ka njoftuar për ndryshime të përkohshme në qarkullimin e autobusëve të Linjës nr. 3, si pasojë e punimeve infrastrukturore për lidhjen e rrugës “Skënder Çeku” me rrugën “Muharrem Fejza”. Sipas njoftimit, për shkak të mbylljes së pjesshme dhe të përkohshme të rrugës “Muharrem Fejza”, autobusët e Linjës nr. 3, në drejtimin…
Trafiku Urban në Prishtinë ka njoftuar për ndryshime të përkohshme në qarkullimin e autobusëve të Linjës nr. 3, si pasojë e punimeve infrastrukturore për lidhjen e rrugës “Skënder Çeku” me rrugën “Muharrem Fejza”.
Sipas njoftimit, për shkak të mbylljes së pjesshme dhe të përkohshme të rrugës “Muharrem Fejza”, autobusët e Linjës nr. 3, në drejtimin Bardhosh – Rrethi i Matit, do të devijohen dhe do të qarkullojnë përmes Rrugës B dhe Rrugës C, transmeton lajmi.net.
Ndërkohë, kthimi i linjës nga Rrethi i Matit drejt Bardhoshit do të realizohet sipas orarit dhe itinerarit të rregullt, pa asnjë ndryshim.
Ndryshimet do të jenë në fuqi nga 19 dhjetor 2025, ora 20:00, deri më 21 dhjetor 2025, ora 20:00.
Trafiku Urban u ka bërë thirrje qytetarëve që shfrytëzojnë këtë linjë të tregojnë mirëkuptim dhe t’i përshtatin lëvizjet e tyre sipas këtyre ndryshimeve të përkohshme, duke i falënderuar për bashkëpunimin.
Njoftimi i plotë:
NJOFTIM!
Të nderuar qytetarë,
Në bazë të njoftimit zyrtar të Komunës së Prishtinës, për shkak të punimeve për lidhjen e rrugës “Skënder Çeku” me rrugën “Muharrem Fejza”, dhe mbylljes së përkohshme dhe të pjesshme të rrugës “Muharrem Fejza”, ju informojmë për ndryshimet e përkohshme në qarkullimin e transportit publik, të cilat prekin Linjën nr. 3.
Ndryshimi i itinerarit – Linja nr. 3
Nga koha e bllokimit të rrugës “Muharrem Fejza”, autobusët e Linja nr. 3, në drejtimin Bardhosh → Rrethi i Matit, do të devijohet dhe do të qarkullojë përmes:
Rrugës B dhe Rrugës C.
Kthimi i linjës nga Rrethi i Matit në drejtim të Bardhoshit do të realizohet sipas orarit dhe itinerarit të rregullt, pa ndryshime.
Kohëzgjatja e ndryshimeve:
Nga: 19.12.2025, ora 20:00
Deri më: 21.12.2025, ora 20:00
I lusim shfrytëzuesit e transportit publik të cilët e shfrytëzojnë ketë linje në mirëkuptim dhe të përshtatin lëvizjet e tyre sipas këtyre ndryshimeve të përkohshme.
Ju falënderojmë për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin tuaj!/lajmi.net/