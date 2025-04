“Bllokim”, Cakolli për qëndrimet e LDK-së: Nuk ka kuptim që një parti të mos flas me partinë e parë, as t’i hap rrugë ndonjë formule tjetër opozitare Eugen Cakolli nga IKD, ka komentuar përgjigjen negative që i pari i LDK-së i ka dhënë Albin Kurtit për ftesën për takim para seancës konstituive të Kuvendit. Cakolli përmes një postimi në Facebook, ka thënë se aq sa është legjitime të refuzosh bashkëpunimin politik me dikë që të ka fyer apo delegjitimuar ndër vite, është…