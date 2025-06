Bllokada në Kuvend, Koci i bën thirrje Kurtit të ndryshojë kandidatin për kryeparlamentar

Avokati Arianit Koci ka komentuar sërish situatën politike në vend, ku pesë muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale, institucionet e reja ende nuk janë krijuar.

Kuvendi nuk po arrin të konstituohet, pasi Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar Albulena Haxhiun për kryetare të Kuvendit, ndërsa subjektet e tjera politike kanë deklaruar se nuk do ta mbështesin atë për këtë post.

Koci në postimin e tij ka kërkuar që kryeministri në detyrë, Albin Kurti ta ndërrojë kandidatin për kryetar të Kuvendit.

“Prandaj, ndërrimi i kandidaturës – në rastin tuaj – nuk është humbje e betejës politike. Përkundrazi – është fitore. Madje fitore e madhe, sepse po e jepni një zgjidhje kreative, po e shtyni procesin përpara, po e çoni shtetin drejt funksionalitetit”, ka shkruar Koci.

Më poshtë reagimi i plotë pa ndërhyrje:

Z. Albin Kurti,

Ngulmi me Albulena Haxhiun nuk është më bindje politike, as e drejtë e fituar në zgjedhje.

Është kapriçio personale – që po e mban peng Kuvendin e Kosovës, po i ngrin proceset dhe po i djeg milionat e popullit.

Paraliza është totale: përfaqësimi politik nuk funksionon, ekonomia është e ngujuar, shteti po mrizon.

Ju keni mundësi me e zhblloku këtë situatë.

Keni fuqi, keni ndikim.

Sepse kjo tashmë nuk është më përballje me kundërshtarët politikë.

Është bllokim i qëllimshëm institucional.

Dhe pasojat po bien mbi shtetin. Mbi qytetarin.

E populli po sheh. Po kupton. Po mban mend.

Në anën tjetër, me fitoren në zgjedhjet e fundit dhe me pozicionin që e keni sot, ju takon juve me e marrë rolin përbashkues.

Nuk është më koha për inate personale, as për ngulm në kandidatura që nuk i kanë votat e duhura.

Sepse mbi të gjitha – me opozitën nuk jeni në armiqësi.

Janë kundërshtarë politikë, por janë deputetë të këtij vendi – me të njëjtin legjitimitet nga qytetarët, si ju.

Thellësisht besoj që qëllimin e keni të njëjtë, të gjithë ju – pozitë e opozitë:

Ta forconi shtetin dhe t’ua siguroni qytetarëve një jetë më të mirë.

Prandaj, ndërrimi i kandidaturës – në rastin tuaj – nuk është humbje e betejës politike.

Përkundrazi – është fitore. Madje fitore e madhe, sepse po e jepni një zgjidhje kreative, po e shtyni procesin përpara, po e çoni shtetin drejt funksionalitetit.

E këtë mund ta bëjë vetëm një burrështetas – dikush që është mbi mentalitetin primitiv të kasabasë sonë politike.