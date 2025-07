Bllokada në Kuvend, Balje: Faji shkon me fuqi, më i fuqishmi është përgjegjësi

Deputetja Duda Balje tha se bllokada në Kuvendin e Kosovës po ua vështirëson punën që e bëjnë, duke shtuar se shpreson që ky ngërç të zgjidhet sa më shpejt.

Ajo shton se fajtor ka gjithmonë, e që sipas saj është ai/ata që kanë fuqi më shumë, duke iu referuar kështu partisë së parë në zgjedhjet e 9 shkurtit, Lëvizjes Vetëvendosje.

“Me këto zhvillime, jemi si në një bllok, jemi duke jetuar në një bllok, domethënë jeta parlamentare tash. Unë jam më shumë se dhjetë vjet, dhe është hera e parë që po e përjetojmë, është sfidë e veçantë me të vërtet, jemi si duarlidhur, sepse ne nuk mundemi me punu qysh duhet, dhe qysh jemi mësuar të punojmë. Por shpresoj që shumë shpejt do ta kalojmë këtë ngërçin dhe do të vazhdojmë të punojmë sepse me të vërtetë kemi shumë nevojë”, tha Balje në klankosova.

“ Gjithmonë ka fajtor, dhe mendoj që fajësia shkon me fuqi, ku është më e fuqishme është edhe përgjegjësia, por po du me besu që ka ndonjë plan dhe sytë tani janë te gjykata”, u shpreh tutje ajo.