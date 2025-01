Blinken vizitë në Korenë e Jugut, në mes të krizës politike në vendin aleat Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, filloi të hënën një vizitë në Korenë e Jugut një vend që po përjeton një krizë politike, ku do të kërkojë në mënyrë diplomatike të inkurajojë vazhdimësinë me politikat, por jo taktikat e presidentit të vendit të shkarkuar nga parlamenti. Zoti Blinken mbërriti në kryeqytetin e mbuluar me borë…