Blinken takon Vuçiqin, thotë se pati “diskutim produktiv” me të Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, tha se ka pasur “diskutime produktive” me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq, në Mynih të Gjermanisë, ku po mbahet një konferencë për sigurinë. “Biseduam për rëndësinë e normalizimit të marrëdhënieve [të Serbisë] me Kosovën dhe për atë se sa e vlerësojmë mbështetjen e vazhdueshme të Serbisë për Ukrainën”, shkroi…