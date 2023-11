Blinken pasnesër në Bruksel: Flitet edhe për Ballkanin Perëndimor

Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, do të udhëtojë në Bruksel më 27 deri më 29 nëntor për të marrë pjesë në takimin e Ministrave të Jashtëm të NATO-s.

Sipas njoftimit të Departamenti Amerikan i Shtetit, aty përfshihet edhe takimi i parë i ministrave të jashtëm të Këshillit NATO-Ukrainë.

Ndërkaq, ndër temat e këtij udhëtimit të Blinkenit, do të jetë edhe Ballkani Perëndimor.

“Sekretari i Shtetit Antony J. Blinken do të udhëtojë në Bruksel, Belgjikë nga 27-29 nëntor 2023 për të marrë pjesë në Takimin e Ministrave të Jashtëm të NATO-s, duke përfshirë takimin e parë të ministrave të jashtëm të Këshillit NATO-Ukrainë”.

“Sekretari Blinken do të theksojë angazhimin e palëkundur të NATO-s ndaj Ukrainës në luftën e saj kundër agresionit rus, do të theksojë mbështetjen tonë për demokracinë dhe stabilitetin rajonal në Ballkanin Perëndimor dhe do të diskutojë prioritetet për Samitin e Uashingtonit në korrik 2024”, thuhet tutje në njoftim.