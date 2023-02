Blinken në Turqi, për ndihmën për tërmetin dhe anëtarësimin e Suedisë e Finlandës në NATO Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken, mbërriti të dielën në Turqi për një vizitë zyrtare. Ai zhvilloi diskutime me autoritetet turke mbi ndihmën e mëtejshme të Washingtonit për Ankaranë, ndërsa vendi po përballet me pasojat e tërmetit shkatërrues të 6 shkurtit, që shkaktoi vdekjen e dhjetëra mijëra njerëzve. Tërmeti me magnitudë 7.8 goditi pjesën juglindore…