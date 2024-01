Blinken i bën thirrje Izraelit të punojë me palestinezët për rrugën drejt një shteti Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, i bëri thirrje Izraelit që të ndërmarrë hapa më të mëdhenj për të mbrojtur civilët, për të lejuar dërgimin e më shumë ndihme në Gazë dhe të punojë me udhëheqësit e moderuar palestinezë. Ai gjatë vizitës në Izrael më 9 janar tha se shtetet rajonale do të investojnë në…