Blerta Deliu thotë se ka acarim raportesh mes Presidencës dhe Qeverisë

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Blerta Deliu, ka thënë se mbajtja e Konferencës së Ambasadorëve pa pjesëmarrjen e Presidentes tregon për përçarjen institucionale. Ajo thotë se kjo vjen në një kohë kur janë avancuar raportet në mes të Presidencës dhe Qeverisë. Sipas saj kjo po reflekton edhe krizë të brendshme në udhëheqjen e…

Lajme

11/08/2025 20:15

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Blerta Deliu, ka thënë se mbajtja e Konferencës së Ambasadorëve pa pjesëmarrjen e Presidentes tregon për përçarjen institucionale.

Ajo thotë se kjo vjen në një kohë kur janë avancuar raportet në mes të Presidencës dhe Qeverisë.

Sipas saj kjo po reflekton edhe krizë të brendshme në udhëheqjen e diplomacisë.

“Në kulmin e sfidave diplomatike, sanksione nga BE-ja, mungesë njohjesh të reja dhe ngecje në anëtarësime ndërkombëtare, Kosova mban Konferencën e Ambasadorëve pa pjesëmarrjen e Presidentes, e cila, sipas Kushtetutës, udhëheq politikën e jashtme dhe emëron ambasadorët. Mungesa e saj nuk është thjesht çështje protokolli, por mesazh i qartë për përçarjen institucionale. Ajo vjen në një kohë kur raportet mes Presidentes dhe Qeverisë janë të acaruara, duke reflektuar krizë të brendshme në udhëheqjen e diplomacisë”.

“Në vend që të projektojmë unitet përballë botës, po dërgojmë sinjal se kriza është brenda nesh. Pse mungoi Presidentja në një forum ku diskutohet drejtimi strategjik i diplomacisë sonë? Çfarë mesazhi po dërgojmë, brenda dhe jashtë vendit, me këtë mungesë”, ka thënë Deliu.

Artikuj të ngjashëm

August 11, 2025

Mefail Shkodra me djemtë ende në arrati pas vrasjes së djeshme,...

August 11, 2025

51 aksidente fatale nga janari deri në korrik, 58 viktima

Lajme të fundit

Mefail Shkodra me djemtë ende në arrati pas...

51 aksidente fatale nga janari deri në korrik, 58 viktima

Kamberi: Policia multietnike po rrezikon të zhduket

Shpërthim në një fabrikë çeliku në Pensilvani të...