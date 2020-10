Blerta Deliu: Anton, ti po gënjen

Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu, i ka thënë Anton Qunit se po gënjen kur vjen puna tek deklarata e tij, që bëri në një paraqitje, ku Quni thotë se më parë do të hynte në koalicion me PDK-në se sa me Listën Serbe.