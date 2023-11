Blero thumbon Ganiun: Unë që do shkoj në finale dihet, a për Ganiun jo Këngëtari i njohur shqiptar Blerim Muharremaj, tash e dy javë është edhe banor i Big Brother Vip Kosova. Për shkak të komenteve të shumta që ka marrë dhe debateve me banorë të tjerë, ai mendon se do të jetë në finale. Ganiu sipas tij është konkurent i fortë prandaj edhe e thumbon vazhdimisht, shkruan lajmi.net.…