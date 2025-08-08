Blero “shkrihet” pas të dashurës së re

Këngëtari i njohur Blero ka ndarë orë më parë një fotografi të re në rrjetet sociale, duke tërhequr vëmendjen e ndjekësve të tij. Ajo që bie në sy është fakti se ai vazhdon të shfaqet shumë i afërt me të dashurën e tij të re, duke konfirmuar se lidhja mes tyre po ecën mjaft mirë.…

ShowBiz

08/08/2025 11:20

Këngëtari i njohur Blero ka ndarë orë më parë një fotografi të re në rrjetet sociale, duke tërhequr vëmendjen e ndjekësve të tij.

Ajo që bie në sy është fakti se ai vazhdon të shfaqet shumë i afërt me të dashurën e tij të re, duke konfirmuar se lidhja mes tyre po ecën mjaft mirë.

Blero nuk ka dhënë shumë detaje.

