Blero pas kurorëzimit: Jam mashkulli më me fat në botë

Pas lidhjes pesë vjeçare Blero dhe Afrona sot i dhanë fund beqarisë, në praninë e qindra personave çifti i thanë ‘Po’ njëri tjetrit dhe kurorëzuan dashurinë e tyre, shkruan lajmi.net.

Menjëherë pas lidhjes së martesës këngëtari ndau një fotografi me gruan e tij ku u shpreh si mashkulli më me fat në botë që pjesën e mbetur të jetës do e kaloj me Afronën.

Në imazhin e publikuar ai mori edhe një seri urimesh nga fytyra të njohura për publikun ndër ta është edhe futbollisti Granit Xhaka me të cilin gëzon raporte të mira. /Lajmi.net/