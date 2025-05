Blero nuk po mërzitet që u nda nga e dashura, paralajmëron zbulimin e një sekreti

Blero duket se nuk e ka mërzitur shumë ndarja nga partnerja e tij e fundit.

Në postimin e fundit në Instagram, këngëtari i njohur ka treguar se albumin e tij të ri “The End” do ta lansoj me 31 maj, shkruan lajmi.net

“Dua t’iu njoftoj se albumi im “The end”, do të shtyhet lansimi në platformën “Spotify”, për të dielën 31 maj. Për një arsye shumë të veçantë. Një sekret që do të zbulohet menjëherë pas publikimit të albumit. Ju premtojë që pritja do të vlejë çdo sekond. Pas lansimit do të merrni lajmin. Qëndroni gati”, ka shkruar Blero./lajmi.net/