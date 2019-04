Blero me urim special për ditëlindjen e 9-të të Tarës

Blero me fotografinë e postuar në Instagram ka uruar vajzën e tij për ditëlindjen e 9-të.

Në fotografinë e publikuar ai shtoi: TARA MUHARREMI. Urime ditëlindjen bija ime, shkruan lajmi.net.

Këngëtari i ka thurur fjalë të ëmbla vajzës së tij të cilat mund t’i lexoni më poshtë:

Dashuri, Emocion, Ngrohtesi, Intelegjence gjitha këto ti mi dhuron mua dhe te gjithe njerezve qe i ke rrethe teje. Por gjeja qe une e vecoj pak ma shume se tjerat vyrtyte tua eshte, qe ti nuk je egoiste por je perplot jete dhe kujdes ndaj tjereve. Karakteri qe ti ke formuar eshte krenari dhe bekim nga Zoti.

Do te jem Bab dhe Shok i yti per sa te kem jete. Kurse ti dije qe, kur te vine momentet e nderlikuara ne jete, mundesh gjithmone me thirr babin dhe babi rregullon gjithcka.Te Dua ma shume se vet jeten, gjithmone do te jem SUPER BABI per ty.