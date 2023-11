Blero bën deklaratën e fortë: Jam 45 vjeç, por me të dashurën time duhemi si në filma

Blero po vazhdon të flasë për të dashurën e saj e cila ende nuk dihet identiteti i saj.

Dashurinë që ka për të vazhdon ta shprehë e ta rrëfejë tek banorët, shkruan lajmi.net.

Blero e ka përshkruar dashurinë e tyre si ‘në filma’ duke thënë se për të nuk ekziston askush tjetër përveç saj.

“Unë me të dashurën time kam me të vërtetë dashuri të filmave, 45-vjeç jam dhe e dashuroj aq shumë, nuk është normal, asgjë nuk krahasohet me të, as afër nuk i vjen, nuk e shoh askënd përveç saj”, ka thënë Blero mes tjerash.

Ndryshe, ai njihet për dy martesat e tij të dështuara./Lajmi.net/