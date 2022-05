​Blerjet politike dhe etnike të shtëpive në veri të Mitrovicës

Banorët thonë se dikur kjo lagje ishte e banuar me më shumë se 80 për qind shqiptarë, ndërsa tani kanë mbetur vetëm 10 për qind.

Ata kritikojnë institucionet e vendit për mosinteresim total ndaj tyre, ndonëse kishin bërë thirrje ndër vite që qeveria të krijojë një fond dhe t’i blejë vetë këto shtëpi e prona, për ta ndaluar spastrimin etnik që Serbia po e kryen në atë pjesë.

Gjithçka zhvillohet pa shumë zhurmë, ndërsa nuk flasin publikisht as ata që blejnë, por as pronarët e shtëpive që i shesin.

Fetije Pirqi, banore e Lagjes së boshnjakëve, është në hall se si të veprojë me shtëpinë e saj. Ajo duke kritikuar qeverinë për mosinteresim ndaj banorëve shqiptarë të veriut, thotë se nëse trendi i shitjes së pronave vazhdon kështu, do të detyrohet ta shes edhe vetë shtëpinë e saj.

“Po, po shiten shtëpitë e shqiptarëve, veç kush s’po mundet, ndërsa ne po mbetemi këtu vetëm. Qeveria nuk po interesohet për neve, s’po dimë edhe ne që jetojmë këtu çka me bë… Nuk e kam ndërmend me shit shtëpinë njëherë, por çka bëhet më vonë, nëse mbetem e fundit, edhe unë duhet ta shesë, por tash për tash, jo…Nëse vazhdon kështu, sigurisht se do të zbrazet krejt lagjja. Këtu si po shitet shtëpia, po i bien menjëherë serbët. Konkretisht, u shit shtëpia e Ramadan Kelmendit të ndjerë sikur me thënë të premten, të hënën i kanë sjellë tre familje, të cilat s’kemi pasur dëshirë fare, por çka me bë”, ka thënë Pirqi.

Tomor Bahtiri, konfirmon po ashtu blerjen me të madhe të shtëpive të shqiptarëve në këtë lagje nga ana e Qeverisë së Serbisë, duke thënë se nëpër shtëpitë e blera po vendosen familje serbe siç tha ai, të cilat nuk e dinë prej nga po vijnë. Ai fajëson të gjitha qeveritë e deritashme që kanë lejuar një gjë të tillë, ndërsa shtoi se nëse ky trend i shitjes së shtëpive vazhdon kështu, në këtë lagje nuk do të mbetet asnjë shqiptar.

“Po, kohën e fundit kanë filluar të shiten shumë, sidomos këtu në Lagjen e boshnjakëve. Është duke i blerë qeveria e Serbisë me të madhe, po vendosë familje serbe të cilat nuk dihet prej nga po vijnë. Këtu normalisht është dashur t’i blejë qeveria jonë, jo tash kjo e Kurtit, por qeveritë paraprake. Do të thotë të gjitha janë fajtore për lejimin e shitjes së shtëpive nga ana e shqiptarëve…Nëse vazhdon ky trend i shitjes kështu, për një kohë të shkurtër këtu për fat të keq nuk ka me mbet shqiptarë të cilët jemi autoktonë, mund të them prej që ngroh dielli tokën sepse jemi vendali dhe autoktonë këtu”, theksoi Bahtiri.

Emir Azemi, po ashtu banor i kësaj lagje dhe ish-zëvendëskryesues i Kuvendit të Mitrovicës Veriore, bënë të ditur për KosovaPress, se pronat e shqiptarëve këtu po blihen me prapavijë politike dhe etnike. Sipas tij, vetëm këtë vit kanë filluar të ndërtohen 10 ndërtesa kolektive 3-4 katëshe me nga 12 banesa, që nënkupton vendosjen e gjithsej 120 familjeve. Ai shtoi se ndërtimet bëhen pa kritere, pa kushte urbanistike, janë tërësisht politike dhe në këtë formë Serbia po bën spastrimin etnik dhe ndryshimin e strukturës demografike në këtë pjesë.

“Brenda këtij viti në këtë rrugë ku ndodhemi ose në Lagjen e Boshnjakëve janë shitur dy ose tre prona të shqiptarëve dhe blerësit janë serbë, përkatësisht organet paralele të Serbisë që veprojnë këtu sepse këta të cilët po vendosen këtu nuk janë blerës por pranues të shtëpive që dhurohen nga organi paralel, që lenë të kuptohet se këto prona blihen me prapavijë politike dhe etnike… Thjeshtë, veprimi për të blerë prona, për të ndërtuar ndërtesa kolektive vetëm këtë vit, në bazë të asaj që kam parë, janë 10 ndërtesa të cilat kanë filluar të ndërtohen, që i bie nga 12 banesa, do të thotë 120 familje të reja do të vijnë këtu, të cilat nuk kanë qenë kurrë…Në rrethanat kur kjo pronë blihet me prapavijë politike dhe etnike, sepse këta blejnë një parcelë të shqiptarit në një zonë ku janë 7-8 shtëpi të shqiptarëve, pastaj atë e rrënojnë dhe ndërtojnë një ndërtesë, i pasivizojnë edhe këto 6 parcela, sepse aty më këta nuk do të lejojnë të ndërtohet diçka, për shkak se do të kërkojnë kushte urbanistike ose do të krijojnë kushte urbanistike për ndërtesën e re siç është parkingu, zona e gjelbër, këndi për fëmijë etj dhe në këtë formë bëjnë spastrimin etnik dhe ndryshimin e strukturës demografike të popullsisë për një periudhë 30 ose 40 vjeçare… Ndërtimet janë pa kritere, pa kushte urbanistike dhe me qëllime tërësisht politike. Nëse i sheh me sy si po ndërtohen këto ndërtesa, ato po ndërtohen shkel e shko, në skaj të rrugës, po e shfrytëzojnë hapësirën pothuajse tërësisht dhe në këtë formë ata pasivizojnë tërësisht një ose pesë parcela tjera që në të ardhmen mund të ndërtohej diçka tjetër. Thjeshtë për mendimin tim ky ndërtim është i kundërligjshëm, pa kritere urbanistike, dhe me prapavijë politike”, ka thënë ai.

Azemi ka tërhequr vërejtjen se nëse vazhdon kështu dhe nuk ka ndërhyrje nga ana e Qeverisë së Kosovës, shumë shpejtë në këtë pjesë do të mbetet një numër tepër simbolik i shqiptarëve, sa për ta arsyetuar qëllimin se ky qytet është multietnik.

Ai thotë se në të kaluarën është takuar me Haradinajn dhe Kurtin për t’i informuar rreth situatës në veri, por u shpreh i zhgënjyer sepse siç tha ai, as njëri dhe as tjetri nuk kanë bërë asgjë konkrete për këtë pjesë.

“Mjerisht situata është shqetësuese, Shtëpitë janë duke u shitur, disa fshehtë e disa hapur. Këto po i shiten qeverisë së Serbisë dhe jo individëve, pronarëve dhe jo qytetarëve serbë të Kosovës, por drejtpërdrejtë qeverisë së Serbisë… Si është e mundur që qeveria e Serbisë 400 kilometra larg nga këtu vjen dhe investon në shtetin sovran të Kosovës, kurse qeveritë tona40 kilometra larg, nuk e marrin mundin me ardhë me shiku se çka po ndodhë në territorin e Republikës së Kosovës… Nëse vazhdon kështu dhe nuk ndërhynë shteti i Kosovës, shumë shpejtë këtu do të mbetet pa shqiptarë, dhe atëherë do të jenë përgjegjëse të gjitha qeveritë duke përfshirë edhe këtë aktualen. Unë shpresoj se kjo qeveri aktuale duhet urgjentisht me reflektu, me bë parandalimin e shitjes nga pronarët shqiptarë dhe nëse ka nevojë qeveria e Kosovës duhet ta ndaj një fond të veçantë në mënyrë që t’i blejë pronat e shqiptarëve dhe të ndërprejë kolonizimin e një Serbie fashiste e cila po ndodhë …Dihet mirë se veriu ka qenë 80 për qind i banuar me shqiptarë, kurse sot mjerisht nuk jemi as 10 për qind. Duke filluar nga të gjitha lagjet të cilat kanë qenë me shumicë shqiptare, sot ne jemi qytetarë të rendit të dytë, nuk kemi kurrfarë të drejte dhe gjithçka në veri funksionon vetëm serbisht… Mjerisht ky ndryshim po ndodhë prej Qubrilloviqit dhe Serbia ia ka arritur qëllimit në një masë shumë të madhe, por nëse vazhdon kështu Serbia fashiste po ia arrin qëllimit për ndryshimin e demografisë shqiptare e cila ka qenë 80 për qind me shqiptarë”, sqaroi për KosovaPress Beqiri.

KosovaPress-i ka provuar të marrë një prononcim rreth këtyre blerjeve nga përgjegjësit e komunës paralele në veri të Mitrovicës, e cila i nënshtrohet drejtpërdrejtë urdhrave të Beogradit, por ata nuk kanë pranuar të flasin.