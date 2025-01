​Blerja e re e Milanit zbarkon sot në Itali Milani do ta përforcojë krahun e djathtë të mbrojtjes me futbollistin Kyle Walker. Gjiganti italian dhe Manchester City kanë arritur marrëveshje për reprezentuesin e Anglisë, transmeton KosovaPress. Marrëveshja është arritur për huazim një vjeçar, derisa pagën e lojtarit do mbulojë plotësisht Milani. Gjithashtu është paraparë edhe opsioni i blerjes përfundimtare dhe për ta bërë këtë…