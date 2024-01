Blerja e ‘Javelinëve’, Osmani: Më 2022 bisedova me Blinkenin që të bëheshim pjesë e Shitjeve Ushtarake të ShBA-së Presidentja Vjosa Osmani ka përshëndetur miratimin në parim të ShBA-së që t’i shesë Kosovës raketa antitank të njohur si ‘Javelin’. Osmani ka thënë se qysh në vitin 2022 kishte diskutuar me Sekretarin Amerikan të shtetit Blinken, mbi miratimin e programit të Shitjeve Ushtarake të Huaja. Përderisa falënderoi edhe FSK-në “e cila me vite me radhë…