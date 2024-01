Blerja e armatimit nga SHBA, Haxhiu: Negocimin dhe kontraktimin e bëri Kadri Veseli

Armatimi i blerë nga amerikanët për FSK-në është “top-temë” këto ditë.

Në lidhje me këtë ka pasur pretendime të shumta në lidhje me meritat për negocimin e blerjes së tyre, shkruan lajmi.net.

E një pretendim të ri e ka hedhur në opinion deputeti i PDK-së, Bekim Haxhiu.

Ky me anë të një postimi në Facebook ka thënë se blerjen, negocimin, kontraktimin e armatimit e ka bërë ish-kreu i partisë së tij, Kadri Veseli, në vitin 2018.

Postimi i plotë:

E vërteta e blerjes se armatimit nga SHBA, negocimin dhe kontraktimin e bëri Kadri Veseli në vitin 2018.

Një pjesë e këtij armatimi, mjetet e blinduara “Humvee” nga SHBA kishin arritur në Kosovë me 25.07.2020.

Pse ka pasë vonesa për pjesën tjetër të armatimit duhet te japin llogaridhënie qeveritarë e sotëm.

Sot, kur dezertorët dhe sabotuesit e luftës çlirimtare flasin për luftë e kupton hipokrizin e këtij pushteti, që abuzojnë me sigurinë e vendit për populizëm elektoral.

Krahasuar me fuqinë ushtarake të Serbisë , Kosova vendi ynë do të jetë e sigurt vetëm me antarësimin në NATO dhe aleance të përhereshme me SHBA dhe BE.

10 vite me parë LVV dhe LDK nuk votuan ndryshimet kushtetuese për shëndrrimin e FSK-s në Ushtri të Kosovës.

Sikur atëherë të votohej transformimi i FSK në ushtri sot do ishim pjesë e NATO-s. /Lajmi.net/