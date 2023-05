Blerim Xhemaili i jep fund karrierës si futbollist aktiv Futbollisti me prejardhje shqiptare, Blerim Xhemaili do të pensionohet nga futbolli aktiv. Lajmin e kanë bërë të ditur mediumet zvicerane, transmeton lajmi.net. 37-vjeçari do t’i jep fund futbollit aktiv në fund të sezonit me ekipin e Zurich. Xhemaili ka pasur një karrierë mjaft të pasur sa i përket trofeve të fituar. Ai ka fituar tetë…