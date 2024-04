Blerim Vela tregon afatet- zgjedhjet e rregullta ndërmjet 25 janarit dhe 15 shkurtit 2025 – katër datat e mundshme

Ish- shefi i kabinetit në Predidencën e Kosovës Blerim Vela përmes një infografike ka shpjeguar datat kur mund të mbahen zgjedhjet.

“Përgatita këtë infografikë informative duke shpjeguar afatin kohor deri në zgjedhjet e rregullta parlamentare të vitit 2025 në Kosovë. Megjithatë, nëse zgjedhjet e parakohshme mbahen në vitin 2024, ato do të zhvillohen ndërmjet 30-45 ditësh nga dita e shpërbërjes së Parlamentit”, ka shkruar ai në “X”.

Përmbajtja e infografikës:

25 Korrik 2024: Data më e hershme e mundshme kur mund të caktohet data e zgjedhjeve

15 nëntor 2024: Data e fundit kur mund të caktohet data e zgjedhjeve.

25 dhjetor 2024: Data e parë e mundshme për fillimin e fushatës elektorale zgjedhore.

15 janar 2025: Data e fundit e mundshme për fillimin e fushatës elektorale.

25 janar 2025: Data e parë e mundshme e zgjedhjeve

1 shkurt 2025: Data e dytë e mundshme e zgjedhjeve

8 shkurt 2025: Data e tretë e mundshme e zgjedhjeve

15 shkurt 2025: Data e katërt e mundshme e zgjedhjeve.

Postimi i plotë:

Prepared this informative infographic explaining the timeline leading up to the regular 2025 parliamentary elections in Kosovo.

However, if early elections are held in 2024, they’ll take place between 30-45 days from the day the Parliament is dissolved.

🗳️🇽🇰 #KosovoElections pic.twitter.com/9o0IZ9fe1h

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) April 7, 2024