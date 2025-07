Blerim Isufaj flet për hetimet ndaj Ambasadorit Martin Berishaj: Afatet kohore janë të përcaktuara me ligj, nuk do t’i shkelim Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës, Blerim Isufaj, ka thënë se rasti i ambasadorit Martin Berishaj është ende në hetim dhe për këtë arsye nuk mund të komentojë përmbajtjen apo ecurinë e procedurës. Ai i bëri këto deklarata në emisionin “KallxoPërnime”, kur u pyet lidhur me pretendimet se Berishaj ka marrë 900 mijë euro. Por,…