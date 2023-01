Blerim Gorani, briskatari i më i vjetër dhe i vetëm në Pejë që po e ruan zejen nga zhdukja

Në një cep të qytetit të Pejës brenda një lokali të vogël me nostalgji ruhet një zanat i vjetër e unik.

Kur punimi i çdo mjeti të funksionimit ditor bëhej me dorë dhe jo në fabrika, në Pejë prodhoheshin thika e brisqe. Veprimtari që në mënyrë modeste ende po mbahet gjallë Blerim Gorani.

Ai, është i vetmi në Pejë që ende bënë riparimin e thikave dhe brisqeve, duke mbajtur gjallë zanatin e të parëve të tij, shkruan lajmi.net.

Blerimi, i cili tash e 40 vjet e bënë këtë punë, tregon fillimet e familjes se tij në këtë zeje.

“Familjarët e mi merren qysh nga shekulli 19, kanë filluar së pari me punu pushkë tyfek është një lloj i pushkë, dhe ky rreth përpara është thirrë rrethi i tyfekgjive, më pas okupimit serb okol domethënë rreth dhe më pas rrethi i zejtarëve. Domethënë në kohë otomanëve është thirrë rrethi i tyfegjive, domethënë në fillim kanë punuar tyfek familjarët tanë Gorani dhe më pas pasi filloi blegtoria dhe bujqësia kanë filluar me punimin e gërshërëve për t’i qethur dhenët edhe brisqit me brinj të buallit dhe të dashit”, ka potencuar ai.

Shoqërimi i të atit çdo ditë në hapësirat e punës, kishte bërë që ai si fëmijë ta përvetësonte këtë zanat.

Kishte qenë vetëm 12 vjeçar kur kishte filluar të bënte punët e para në këtë zanat, për tu krijuar lidhje të pashkëputshme për gjithë jetën.

“Unë kam filluar nga 12 vjeçar sepse më parë ka qenë zakon dilshe në dyqan dhe dilshe tek prindërit dhe këtu kanë qenë babi me axhën punofshin të ndjerët…Atëherë ka qenë edhe stimulim shkojshe me mbush ujë dhe kur mbushe ujë dhe atëherë kanë qenë para dinar dhe ai tash të stimulojke me ardh dhe aty shumica kanë filluar edhe zanatin me tërhek zanatin dhe nga 10-12 vjeç. Mu tërhek dhe zakonisht i ndihmofsha prindit dhe vëlllaut sepse vëllai ka qenë më i prirë për zanat sepse ishte koha e postermave tash që është në dhjetorë dhe koha e kurban bajramit dhe koha e vjelave me gërshërë dhe është dashur unë të vij dhe t’i ndihmojë dhe tre vet mezi i kryjshim ato punë dhe tash vetëm i kryejë të gjitha sepse nuk ka më gërshërë të dhenëve sepse tash janë edhe maqinat me rrymë por pak ndërsa përpara ka qenë më ndryshe”, ka thënë ai.

Derisa vitet kanë kaluar, Blerimi ka arritur që të këtë zeje ta zhvillojë në të njëtin lokal që e bëri edhe babi i tij, duke ruajtur kujtimet që nga fillesa e gjithçkaje në këtë veprimtari.

Edhe pse zeje në shuarje e sipër, ai mundohet ta mbajë gjallë përmes riparimit të brisqeve.

Shuarja e shumë zejeve në Kosovë, ka prekur edhe qytetin e Pejës. E gjithë kjo sipas Blerimit është mungesa e stimulimit nga shteti.

“Brezi i tretë ose i katërt se në fillim ka qenë stërgjyshi, gjyshi, baba dhe unë…Unë ndihem krenarë mirëpo edhe njëkohësisht nuk ka bërë edhe shteti jo vetëm për zejën tonë mirëpo por edhe për shumë zeje sepse janë shuar shumë zeje sepse Peja ka pas për zeje ka qenë thuajse në vend të parë. Por pa stimulim dhe pa ashtu shumica janë shuar, unë e kam vazhduar por më shumë po bëj riparime mbrehje dhe pos shpresoj që kur të dal në dyqan të ri do të filloj edhe me fillimin e brisqeve, thikave”, ka thënë ai për emisionin “Shenjë”.

Derisa sot gjithçka është më e lehtë, jo gjithmonë ishte kështu.

Punimi i mjeteve të mprehta dikur ishte proces me shumë vështirësi. E, kjo kishte bërë që në fillim të ushtrimit të kësaj veprimtarie në këtë dyqan të punoheshin vetëm pesë briska në ditë.

“Lënda e parë është brini dhe qeliku, brini duhet të futet në flakë me ia dhënë formën përpara siç ka qenë sepse i kemi pas mjetet dhe të gjitha kanë qenë mjete të vjetra janë punuar me to me qymyr dhe me nxehje dhe më pas edhe qeliku është dashur të kalitet, me ia jep formën e tehit por ka pas punë mjaftë derisa është një brisk, atëherë i punonim diku 5 briski 6 në ditë, gërshërë të dhenëve i bënim 8 palë në ditë,, punojshim një javë brik, dhe javën tjetër punonim gërshërë. Dhe ishte sezona e gërshërëve është pranvera dhe vera koha e vjelave dhe qethave. Por për gërshërë është materiali i qelikut është i papërpunuar dhe duhet me kalit dhe me përpunuar me ia jep forcimin”, ka thënë ai.

Pavarësisht se mbanë gjallë këtë zeje, Blerimi tregon se për shkak të mungesës së mjeteve, që nga përfundimi i luftës nuk ka prodhuar asnjë thikë. Por, kjo nuk e bën që të mos shoh shpresë për përmirësim të gjendjes.

“Valla pak ka si përpara çka është si përpara vetëm plisi ata e kanë vazhduar dhe disa kovaqë akoma disa dhe jo të gjithë dhe kovaqtë punojmë më shumë gjëra të tjera të gatshme më shumë, por plisi është që punon akoma siç ka punuar përpara qysh e kanë ndërtuar. Dhe për këto zejet e tjera qe për zejen tonë pak sepse unë vetëm me riparime dhe ndërtime sepse u patën vjedhë mjete gjatë luftës dhe u patën kall dhe kështu që prej pas luftës nuk kemi prodhuar asgjë, dhe tash po shpresojmë kur të dal në dyqan të ri dhe me ndonjë projekt me fillu me ndërtimin e brisqeve dhe thikave”, ka thënë ai.

Derisa tash e mbi 4 dekada e bën këtë punë, Blerimi tregon se punimi i briskut nuk është edhe aq lehtë.

E që më herët punimin e briskut e bënin tre persona, ndërkaq sot të gjithë atë punë e bën vet Blerimi.

“Një briskit po merr kohë sepse duhet më së pari brinin duhet me ia jap formën dhe ajo duhet tre deri katër herë me hy në zjarrë në atë të qymyrit dhe aty kanë qenë mjetet për t’ia dhënë formën ka qenë si mengele me ia jep formën tashmë siç është. Dhe më pas edhe qelikun duhet me fut në zjarr dhe me ia jap formën , më pas në zjarrë prapë dhe në ujë sepse duhen disa gjëra për t’ia dhënë fortësinë që thonë për t’i dhënë ujë për ta kalitur qysh duhet që ose të prishet dhe tehi të jetë i fortë. Është procedurë mjaftë e gjatë dhe aty zakonisht për brik dhe për gërshërë duhej dy persona të punonin”, ka thënë ai.

E puna me këto mjete të mprehta shpesh i kishte sjell edhe aksidente e lëndime të lehta.

“Po ka qenë vështirë sepse 5-6 herë jam prerë me gërshërë dhe me thikë amo nja 12-13 herë sepse aty një gabim sepse është tocillë mjeti sepse tërë kohën duke u sill deh aty një dekoncentrim dhe tek ne siç vijnë klientët tek krytë të rrinë bëje kështu ose kështu dhe ta humbin koncentrimin, por edhe ajo është pjesë e punës sepse pa u pre dhe pa pas aso rasti në punë”, ka përfunduar ai.

Pavarësisht se ka lidhje të veçantë me këtë zanat, Blerimi është i vetëdijshme se është personi i fundit i familjes që merret me të. Kjo pasi nuk sheh trashëgimtar të tij.

“Por edhe unë për fëmijë të mi jo sepse po më duket që unë jam i fundit, se edhe është puna tjetër që unë kam pas mendjen të gjithë tjetër gjë me bë por këtë vëllau ka pas me trashëgu por vëllau ka pas aksident gjatë punës edhe më nuk ka mundur me punu dhe më pas unë është dashur të vij, dhe unë me atë mundësin timë, mirëpo unë më shumë me riparime, dhe tash po filloi me ia fillu kur të rregullohet dyqanin duhet disa mjete mi bë dhe me ia fillu edhe vet por nuk është problem por vetëm mi pas mjetet edhe me fillu punimin e brisqeve dhe të thikave”, ka thënë ai.

Derisa shuarja e zejeve mbetet si problematikë në qytetin e Pejës, ku për këtë Blerimi fajëson shtetin se nuk ka bërë asgjë për mbrojtjen e tyre.

“Shumë nuk kanë bërë sepse nëse kishin bo shumë nuk ishin shu kaq shumë, sepse çka ka mbete në Pejë unë, saraqtë, ndonjë kovaqë, plisagjia, samarë që kanë ndërtu më parë, hupën ka pas edhe këta që kepshin tesha kombëtare hupen. E tash kanë fillu pak me i dhënë mi simbolu pak shumë, shembull dyqanin e ka marrë ministria në institutin e mbrojtjes dhe monumenteve me rregullu. Ministria e Kulturës dhe Instituti për mbrojtjen e monumenteve të Kosovës dhe të Pejës”, ka thënë ai.

Ndërkaq, shuarja e zanateve të tilla është humbje e një pjese të madhe të historisë, kulturës dhe trashëgimisë së vendit. /Lajmi.net/