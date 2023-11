Blerando xheloz për Shqipen, i pengon afrimiteti i saj me Lumin Blerando dhe Shqipja u panë për një kohë të gjatë si një çift potencial, por kjo nuk ndodhi. Ai vendosi të tërhiqet nga Shqipja dhe kjo lidhje mos të krijohet. Kohëve të fundit Lumbardhi ka filluar të ketë kontakt më shumë me Shqipën e kjo si duket nuk i ka pëlqyer Blerandos. “Tash me Shqipen…