Blerando vazhdon të ngacmojë Albën – S’ta bëjë follow në Instagram Blerando ka vazhduar me ngacmime të shumta drejt Albës. Gjatë një bisede që pati ai me Albën, i tha se pas Big Brother VIP Kosova 2, do t’i shkruaj në rrjete sociale. “Unë të kam thënë që të shkruaj në ëhatsapp, por nuk ta bëjë folloë në Instagram”, i tha Blerando, Albës, njofton Klankosova.tv. Ndërsa,…