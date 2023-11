Blerando me vetëbesim të madh: Kismet prej zotit, unë do ta fitoj BBVK Blerando sot ka thënë se ai është fitues i Big Brother VIP Kosova 2. Këtë deklaratë ai e tha derisa ishte duke folur me Shqipen, të cilës i tha se ajo do të qëndrojë gjatë në lojë por nuk ka shanse të fitojë. “Ti do të jesh këtu për një kohë të gjatë, por me…