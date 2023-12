Blerando habit me deklaratën: Nuk kam puthur asnjë shqiptare Blerando është një nga banorët më të komentuar të Big Brother Vip Kosova. Buja që mori ai, erdhi si “pasoj” e afrimitetit që pati fillimisht me Shqipen e pastaj me Albën ndonëse me asnjërën prej tyre nuk krijoi lidhje. Gjatë bisedës me Ardin dhe Mirdonin ku po flisnin për puthjen e tyre të parë, Blerando…