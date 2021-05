Idrizi shënoi golin e dytë në min 52’ pas një asistimi nga Huntelaar.

Në fund, Schalke triumfoi ndaj Frankfurtit me rezultatin 4-3, por megjithatë do skuadra e Idrizit dhe Mustafit do të bie nga liga.

Idrizi pati një paraqitje mjaft të mirë ku luajti për 77 minuta dhe krijoi një shans dhe pati një saktësi të pasimeve prej 77%./Lajmi.net/

Golin e Blendi Idrizit mund ta shikoni këtu: VIDEO