Bledi Mane, Shqipes: Kur të shikoj ty duke u zënë me banorët, më kujton Donika Gërvallen që zihet me të gjithë ndërkombëtarët Shqipja është një nga banorët e shtëpisë së Big Brother Vip Kosova e cila po diskutohet shumë në prajmin e sotëm për sjelljet e saj me Edonën. Klipi i transmetuar për këtë situatë u diskutua edhe nga banorët e tjerë por edhe nga opinionistët, shkruan lajmi.net. Bledi Mane një nga opinionistët e BBVK e krahasoi…