Blake Lively dhe Ryan Reynolds rikrijojnë takimin e tyre të parë për 10 vjetorin

Nëse do të kishte një çmim për idenë më të bukur të përvjetorit, Blake Lively dhe Ryan Reynolds do të fitonin.

Aktorët u kthyen në vendin ku kishin takimin e tyre të parë gjatë fundjavës, O Ya, një restorant sushi në Boston.

“Nëse nuk do të ishte për këtë vend. Ne nuk do të ishim bashkë. Pa shaka”, ka shkruar Lively në Instagram Story të saj duke shtuar: “Asnjë restorant nuk do të thotë më shumë për ne.”

Ajo gjithashtu bëri shaka në një mbishkrim të shkruar në foto se ata ishin “në këpucë shumë më të rehatshme” sesa gjatë takimit të tyre të parë një dekadë më parë.

Reynolds, postoi një fotografi nga mbrëmja në Instagramin e tij me një mbishkrim duke shkruar:

“Restoranti ynë i preferuar me takimin e saj të 4 -të të preferuar”, në lidhje me atë që ra në linjë pas tre vajzave të tyre.

Ndryshe, çifti u takuan gjatë xhirimeve të “Green Lantern” në 2010 dhe u martuan në 2012 dhe duket se ende po vazhdojnë të jenë të fortë në lidhje./Lajmi.net/