Blakaj për përdoruesit e drogës: Me shpejtësi po rritet numri i tyre, mosha mesatare këtë vit 20-27 Safet Blakaj nga “Labyrinth” ka deklaruar se është duke u rritur me “shpejtësi të madhe” numri i përdoruesve të drogës në vendin tonë. Sipas Blakaj, statistikat e fundit tregojnë se gjatë këtij viti mosha mesatare e përdoruesve është 20-27 dhe ka krahasuar me katër vite më parë, i bie që është rritur shumë. Blakaj tha…