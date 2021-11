Black Friday – Eja dhe ndaj emocionet e zbritjes ekstreme në Comodita Home

Për një javë të tërë, prej 19-26 Nëntor, do të ekspozoheni para aktiviteteve më pasionante të zbritjes dhe çmimeve të jashtëzakonshme!

Do të ofrojmë deri në 75% zbritje për të gjitha produktet tuaja të preferuara! Kështu ju mund të rimodeloni shtëpinë tuaj me produkte gjumi, të kuzhinës, banjos dhe aksesorë të ndryshëm, me fare pak investim! Prandaj bëhuni gati dhe përgatituni për eksperiencën tuaj më të veçantë të blerjes! Këtë javë të magjishme, konsideroni si guidën më të bukur për dhuratat që do të bleni për të dashurit tuaj, risitë që do t’i sjellni në servimet e ushqimeve tuaja apo imazhin e ri të krevatit tuaj të gjumit që e keni ëndërruar që kaq shumë kohë!

Black Friday në Comodita Home vjen ende me më shumë atraktivitet! Aty çdo blerje bëhet me pasion, e çdo ofertë takon blerësit me një befasi të bukur! I gjithë ekipi është gati aty me juve, që t’ju plotësoj këtë rrugëtim kaq special. Ju keni mundësi të bleni me çmime të parezistueshme nga shumëllojshmëria e dyshekëve Comodita me extra zbritje dhe dhurata, sete gatimi duke fillluar nga 65.00€, blenderin Nutrifast me çmim special 49.90€, sete pjatash porcelani duke filluar nga 46.00€, sete çarçafësh duke filluar nga 16.00€, çanta udhëtimi me zbritje, etj.

Por jo vetëm! Në gamën e gjerë të produkteve, me ofertat më të mira të vitit gjeni edhe jastëkë, batanije, peshqirë, jorganë dhe mbulesa shtrati, enë të ndryshme si tiganë, tava apo sete filxhanësh, sete gotash, aksesorë kuzhine etj.

Ju mund të blini të gjitha produktet e nevojshme për shtëpinë tuaj me superofertat në dyqanet Comodita Home. Ndërsa, nëse nuk mund të jeni prezent në dyqane, ju mund ti porositni të gjitha produktet me po të njejtën zbritje online nga shtëpia nëpërmjet webfaqes www.comoditahome.com apo rrjeteve sociale Facebook dhe Instagram, si dhe përmes qendrës së thirrjeve të Comodita Home duke duke telefonuar pa pagesë në numrin 0800 25000. Nga kjo super ofertë ju përfitoni edhe transportin e produkteve falas. Gjithashtu ju ofertat ekskluzive do t’i keni edhe në Comodita Tvshop. Përndryshe këtë vit për shkak të situatës me COVID-19, dhe me qëllim të respektimit të rregullave dhe eleminimit të grumbullimeve të personave, Black Friday në Comodita Home do të zgjatë më shumë, përkatësisht 7 ditë, duke marrë të gjitha masat e nevojshme bazuar në udhëzimet e ekspertëve dhe insititucionet përkatëse.

Shfrytëzoni këtë mundësi të jashtëzakonshme me çmimet më atraktive, ngase këto oferta vijnë një herë në vit! I SIGURT JE! S’KE NEVOJË ME PA PËR ME BLE!