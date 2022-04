BKT Superliga e Kosovës në futboll – sot luhen tri ndeshje

BKT Superliga e Kosovës sot hap siparin e xhiros së 29 ku do të luhen tri ndeshje.

Të trija ndeshjet do të fillojnë në orën 14:00.

Drenica do ta presë Dukagjinin, Gjilani – Feronikelin dhe Malisheva – Ulpianën.

Drenica do të synojë të përfundojë sa më lart në tabelë, andaj fitorja ndaj Dukagjinit të vendit të 8 është e domosdoshme kur dihet se të dyja skuadrat ndahen nga njëra-tjetra për vetëm pesë pikë.

Në anën tjetër Gjilani pas fitores ndaj Drenicës do të tentojë të vazhdojë me të njëjtin avaz me qëllim të vetëm arritjen te tituli.

Kundërshtari i sotëm i gjilanasëve, Feronikeli, po kalon në një krizë të thellë të rezultateve dhe pritet që skuadra e Ismet Munishit të mos ketë telashe për t’i siguruar tri pikë.

Ndeshja tjetër, ajo në mes të Malishevës dhe Ulpianës, do të përcaktojë shumçka në lidhje me çështjën e mbijetesës në Superligë. /Lajmi.net/