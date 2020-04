Bjellorusët mbushin stadiumet me tifozë nga e gjithë bota

COVID-19 ka shkaktuar një krizë të thellë në të gjitha fushat, njëjtë e ka pësuar edhe futbolli, i cili është pezulluar në shumë vende, dhe nuk dihet nëse ky sezon do të vazhdojë.

Por, në Bjellorusi, aty ku po vazhdon të luhet, kanë gjetur një mënyrë për t’i mbushur stadiumet.

Në ndeshjen e kupës mes Dinamo Brest dhe Shakhtar, u mblodhën zyrtarisht 813 tifozë, por dukej se kishte edhe shumë të tjerë.

Për të krijuar përshtypjen e mbushjes së stadiumit, Dinama ka bërë disa mashtrime. Klubi ka ftuar tifozë nga e gjithë bota për të blerë bileta virtuale, dhe nga ata montuan fotografi të tyre nëpër shkallët e stadiumit, të veshura me fanella të vjetra të klubeve të ndryshme.

Kjo krijoi një pamje tjetër në stadium, duke të krijuar përshtypjen e mbushjes së tij./Lajmi.net/

Our fans from all over the world seem to be happy! Thanks for your support, guys! 😉⚪️🔵 pic.twitter.com/wX4dCLDtUH

— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) April 8, 2020