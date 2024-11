Bixhoz me aleatët, Kusari: S’jap përgjigje për fjalimin e Presidentes

Shefja e Grupit Parlamentar të VV-së, Mimoza Kusari Lila, tha se s’ka përgjigje rreth fjalimit vjetor të Presidentes Vjosa Osmani në Kuvend.

“Ju po i referoheni fjalimit të Presidentes, mendoj që unë nuk jam ajo që duhet të japë përgjigje rreth fjalimit të Presidentes.

Secilit në rolin e vet kushtetues i takon ta bëjë vlerësimin e vet. Mendoj që është e rëndësishme që liderët institucionalë janë në rrugën e drejtë.

Agjenda e përbashkët shtetërore nuk është cenuar asnjëherë. Ne si pozitë me të gjitha detyrat që kemi do të mundohemi me përkushtim dhe nder ta përmbyllim këtë legjislaturë” – tha Kusari-Lila pas mbledhjes së Kryesisë së Kuvendit.