Bitcoin shpenzon më shumë energji elektrike sesa ari dhe bakri

Sipas të dhënave, sasia e energjisë që kërkon prodhimi i një bitcoin-i me vlerë 1 dollar është dy herë më e madhe se sa ajo që harxhohet për të gërmuar vlerën e njejtë të bakrit, arit apo platinit, sipas këtij studimi.

Gjithashtu puna virtuale që e mundëson bitcoin-in, etherum-in etj., është me e ngjashme me gërmimin e minierave se sa që kemi menduar. Një bitcoin me vlerë 1 dollar harxhon rreth 17 megaxhaul energji për t’u prodhuar, krahasuar me katër, pesë, apo shtatë megaxhaul për bakrin, ari apo platinin. Edhe kriptomonedhat e tjera kanë performuar ngjashëm.

Shpërblimet mund të jenë virtuale, por shpenzimi i energjisë është shumë real. Studime të kryera më parë në përpjekje për të kuptuar se sa energji harxhon network-u i bitcoinit (akoma blockchain-i më i madh që ekziston), janë fokusuar në madhësinë totale të tij. Në nëntor të vitit 2017, u zbulua se bitcoin-i konsumon po aq energji sa shteti i Irlandës. Ndërsa një studim tjetër thotë se network-u emeton po aq karbon sa një million fluturime me aeroplan në vit.

Ky studim i ri është i pari që e sheh shpenzimin e energjisë në vlerë reale dollarësh. “Krahasimi bëhet për të kuantifikuar dhe kontekstualizuar energjinë që harxhojnë këto kriptomonedha të decentralizuara,” shkruajnë autorët, “dhe për të inkurajuar një debat nëse energjia që kërkojnë ato është e qëndrueshme, apo rezulton në dëme më të mëdha se prodhimi aktual i monedhave.”