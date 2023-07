Bisseck përfundon testet mjekësore me Interin: Jam i lumtur që jam këtu Yann Aurel Bisseck ka përfunduar mjekimet me Interin. Qendërmbrojtësi gjerman është gati t’i bashkohet ‘Nerazzurrëve’ dhe sapo ka përfunduar testet mjekësore me gjigantët e Serie A. “Sigurisht, jam i lumtur që jam këtu, do të them më shumë pas nënshkrimit, forza Inter”, u tha 22-vjeçari gazetarëve dhe fansave pas përfundimit të pjesës së dytë të testeve…