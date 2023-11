Bislimi: Zgjedhjet në Serbi u caktuan për të krijuar pengesë në dialog

Numri dy i Qeverisë së Kosovës dhe shefi i ekipit negociator, Besnik Bislimi, ka thënë se zgjedhjet në Serbi e kanë dëmtuar procesin e dialogut dhe se janë caktuar për të shkaktuar pengesa në proces.

Bislimi ka thënë se kjo sjell paqartësi për atë se si do të vazhdohet tutje në bisedime, transmeton lajmi.net.

Kryenegocitaori Bislimi ka thënë se Lajcak në bashkëpunim me palët do të vendos se a ka nevojë edhe për një takim të radhës edhe pse sipas Bislimit, Lajçak ka thënë se duhet një takim special ku do të diskutohej vetëm për gjendjen e implementimit të marrëveshjeve të kalura nga procesi i dialogut në Bruksel.

“Është fakt që zgjedhjet në Serbi e kanë dëmtuar shumë procesin për arsye edhe pse janë caktuar për të krijuar obstruksion në ecurinë e procesit të dialogut. Kjo pastaj sjell paqartësi sesi mund të ecim tutje. Sot nuk janë diskutuar në asnjë moment opsionet për takime të radhës por mendoj që pas konsolidimit të komenteve tona, të draftimit të propozimit final z. Lajçak në bashkëpunim me ne do të vendos se a ka nevojë edhe për një takim të radhës, edhe pse ai në një moment ka thënë se duhet një takim i veçantë ku do të diskutonim vetëm për gjendjen e implementimit të marrëveshjeve të kaluara nga procesi negociator në Bruksel”, ka thënë Bislimi në një prononcim për mediat kosovare të premten.