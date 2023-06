Bislimi: Vuçiq po bën propagandë të pastër

Zëvendëskryeministri Besnik Bislimi sot e quajti të pavërtetë deklaratën e presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, i cili tha se për CNN se Serbia i ka zbatuar të gjitha marrëveshjet që nga viti 2013 e deri më sot.

Bislimi u shpreh se deklarata e Vuçiqit është propagandë e pastër.

Ai në Twitter listoi disa prej shkeljeve të marrëveshjeve që ka bërë Serbia.

Pika e parë, të cilën e listoi Bislimi është marrëveshja e vitit 2013, në të cilën përshkruhet shuarja e strukturave paralele serbe. E për këtë, Bislimi shkroi se Serbia kurrë s’e ka përmbushur këtë obligim.

Ndër pikat tjera që ceku Bislimi është edhe lobimi i vazhdueshëm që Serbia dhe misionarët e saj e bëjnë kundër anetarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare.

“1. Marrëveshja e vitit 2013, ka përshkruar shuarjen e strukturave paralele ilegale. Duke vazhduar t’i mbajë strukturat paralele në veri të vendit aktive dhe duke ofruar paga për personat që mbajnë ato funksione, Qeveria e Serbisë asnjëherë nuk e përmbushi këtë obligim. Një dështim, efektin e së cilës po e ndjejmë edhe sot me tensionet e shkaktuara nga këto elemente kriminale në veri, ku huliganët e bandat të dirigjuara nga Beogradi po vazhdojnë të mbrojnë këto institucione paralele; E njejta marrëveshje e vitit 2013, kërkon nga Serbia që të mos e pengojë apo inkurajojë pale të treta që ta pengojnë rrugëtimin e Kosovës drejt integrimeve evropiane. Dihen përmasat e përmbushjes së këtij obligimi nga ana e Serbisë së Vucicit. Njësoj të pazbatuara kanë rezultuar edhe obligimet e marra nga Serbia në marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit; marrëveshja për vulat doganore; marrëveshja për njohjen reciproke të diplomave, marrëveshja për zhbllokimin e linjave të interkonjeksionit, marrëveshja për energjinë, pjesë të marrëveshjes për telekomin; marrveshja për vendosjen e zyreve ndërlidhëse; marrëveshja për certifikatat fitosanitare e shumë e shumë të tjera. Aq shumë shkelje, sa kemi konstatim zyrtarë të vetë Brukselit, sipas të cilit, lista e mospërmbushjes së obligimeve nga ana e Serbisë është dy herë më e gjatë se ajo e palës kosovare”.

2. Dëftimet e premtimet e panumërta nga figura të larta, që Serbia nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Republikës së Kosovës janë shkelje direkte e marrëveshjes bazike të 27 Shkurtit si dhe kundër parimeve të normalizimit dhe marrëdhënieve të mira fqinjësore;

3. Vota e Serbisë kundër aplikimit të Republikës së Kosovës në Këshillin e Evropës është shkelje e cila është njohur edhe nga Parlamenti Evropian i cili i bën thirrje Serbisë që ta ndryshojë votën sa më parë;

4. Lobimi i vazhdueshëm që Serbia dhe misionarët e saj e bëjnë kundër anetarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare si dhe fushatat për çnjohjen e Republikës së Kosovës, njihen mirë tashmë sepse vetë ato janë bërë publike nga i njëjti president i Serbisë;

5. Deklaratat e vazhdueshme ku veriut të Republikës së Kosovës i referohet si zonë e okupuar, dëftim i cili haptazi është cënim i integritetit territorial të Republikës së Kosovës, si dhe është kundër gjithë parimeve të normalizimit dhe marrëdhënieve të mira fqinjësore;

6. Për më tepër, e njëjta qeveri e i njëjti president, për vite me radhë, ka kërcënuar pluralizmin demokratik përbrenda komunitetit Serb në Kosovë duke imponuar vetëm një parti politike e cila kontrollohet direkt nga Beogradi. Kjo frymë autokrate e përcjellur direkt nga Beogradi, e ka lënë komunitetin serb për muaj me rradhë pa përfaqësim në institucionet e Republikës së Kosovës, jashtë kandidimit në zgjedhjet e fundit në katër komunat veriore. Pluralizmi politik është një nga vlerat demokratike që e karakterizon mjedisin politik në Kosovë për të gjitha komunitetet, përveç atij serb, i cili fatkeqësisht me presion e kërcënime nga Beogradi është shtypur dhe shantazhuar në çdo çast që ka pasur tendenca të krijohen parti të tjera politike të komunitetit serb në Kosovë.