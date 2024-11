Bislimi: Vendimi i kushtetueses serbe për Demirin, legjitimon praktikën sistematike diskriminuese ndaj shqiptarëve

Ai vendim cenon të drejtat themelore të njeriut, dëshmon pse shqiptarët nuk i besojnë sistemit dhe ngurrojnë të nisin proceset gjyqësore”.

Kështu është shprehur Besnik Bislimi, zëvendëskryeministër i Kosovës, në lidhje me vendimin e fundit të Gjykatës Kushtetuese në Serbi e cila ia refuzoi ankesën biznesmenit Safet Demiri për kthimin e adresës në Serbi.

Bislimi publikoi edhe disa citate nga vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Serbisë, duke thënë se ato “janë shembulli i përsosur se si gërryhen të drejtat e shqiptarëve, përmes interpretimeve të padrejta dhe diskriminuese, të cilat dëshmojnë mungesën e demokracisë, të drejtave themelore të njeriut dhe të drejtave të pakicave në Serbi”.

Kryetarja e Preshevës, Ardita Sinani, njoftoi gjatë ditës së sotme se qytetarit Safet Demiri nga Medvegja i është refuzuar ankesa për kthimin e adresës nga ana e Gjykatës Kushtetuese në Serbi.

“Organi më i lartë i drejtësisë në Serbi po legjitimon spastrimin etnik dhe pasivizimin diskrimues të shqiptarëve të Luginës”, shkroi ajo, teksa vendimin e quajti “antikushtetues” dhe tha se “Gjykata Kushtetuese në Serbi po punon në dekurajimin e shqiptarëve për drejtësi dhe barazi”.

“Safet Demiri është shembulli më i mirë i diskriminimit që po ua bënë shqiptarëve Serbia, e në të njëjtën kohë edhe shembull se si nuk duhet të dorëzohemi. Andaj, kur Serbia, nëpërmjet organit të saj më të lartë të drejtësisë po vazhdon avazin e vjetër, shqiptarëve të Luginës u mbetet që drejtësinë ta kërkojnë në institucionet ndërkombëtare të drejtësisë. Nga atje do ta mundim diskriminimin e Serbisë dhe po atje do të vendosim drejtësinë”, potencoi Sinani.

1/2 Serbia’s Constitutional Court decision on Safet Demiri legitimizes the systematic discriminatory practice of address passivation targeting Albanians. It violates fundamental human rights, proves why Albanians don’t trust the system & are reluctant to start judicial processes.

