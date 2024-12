​Bislimi takon raportuesin Terras: Aplikimi për BE duhet të ketë trajtim meritor Zëvendëskryeministri Besnik Bislimi priti sot në takim raportuesin për Kosovën në Parlamentin Evropian Riho Terras, me të cilin diskutoi rreth sfidave dhe perspektivës në procesin e anëtarësimit të Kosovës në BE, Plani i Rritjes dhe dialogun. Bislimi nënvizoi rëndësinë e avancimit të rrugëtimit të Kosovës drejt BE-së dhe trajtimit serioz dhe meritor të aplikimit të…