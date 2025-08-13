Bislimi takon Kamberin – në fokus situata në Preshevë dhe diskriminimi ndaj shqiptarëve
Zëvendëskryeministri i parë në detyrë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog i Republikës së Kosovës, Besnik Bislimi, priti në takim deputetin shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, kryetaren e Komunës së Preshevës, Ardita Sinani dhe kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar, Enkel Rexhepi. “Në takim u diskutua mbi gjendjen në Luginën e Preshevës dhe politikat…
Lajme
Zëvendëskryeministri i parë në detyrë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog i Republikës së Kosovës, Besnik Bislimi, priti në takim deputetin shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi, kryetaren e Komunës së Preshevës, Ardita Sinani dhe kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar, Enkel Rexhepi.
“Në takim u diskutua mbi gjendjen në Luginën e Preshevës dhe politikat diskriminuese e shtypëse të Serbisë ndaj shqiptarëve atje. Tutje u bisedua edhe për gjendjen e shqiptarëve në Sanxhak, ku prioritet mbetet çështja e ruajtjes dhe kultivimit të identitetit shqiptar. U theksua se mbrojtja dhe avancimi i të drejtave të shqiptarëve në Serbi nuk është vetëm nevojë por njëkohësisht edhe domosdoshmëri”, thuhet në njoftim.
Zëvendëskryeministri Bislimi theksoi se Qeveria e Republikës së Kosovës do të vazhdojë të mbështesë shqiptarët në Luginë e Sanxhak jo vetëm për të ndihmuar në ruajtjen e kulturës e identitetit, por edhe për të rritur mbështetjen për programe konform nevojave të komunitetit shqiptar atje.