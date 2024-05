Bislimi takohet me parlamentarë e zyrtarë qeveritarë në Bern të Zvicrës, diskuton për “nga progresi, zhvillimi ekonomik e perspektiva evropiane e vendit Zv/kryeministri Besnik Bislimi ka njoftuar se është takuar me parlamentarë e zyrtarë qeveritarë në Bern të Zvicrës, me të cilët ka thënë se ka diskutuar për “nga progresi ynë, zhvillimi ekonomik e perspektiva evropiane e vendit, deri tek marrëdhëniet tona bilaterale, situata në vend e rajon, anëtarësimi në Këshillin e Evropës dhe procesi i dialogut”.…